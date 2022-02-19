В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах

19.02.2022 16:00

На территории оккупированных районов Донецкой области (ОРДО) введен лимит выдачи наличных в банкоматах - не более 10 тысяч рублей в день. Об этом сообщает так называемый "центральный республиканский банк" оккупационной администрации.

"В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - говорится в сообщении.