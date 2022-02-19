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Архив - Донецкая область

В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах

19.02.2022 16:00
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В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах

На территории оккупированных районов Донецкой области (ОРДО) введен лимит выдачи наличных в банкоматах - не более 10 тысяч рублей в день. Об этом сообщает так называемый "центральный республиканский банк" оккупационной администрации.
"В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, деньги, банкомат, лимит, ОРДО
 
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