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В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах
19.02.2022 16:00
На территории оккупированных районов Донецкой области (ОРДО) введен лимит выдачи наличных в банкоматах - не более 10 тысяч рублей в день. Об этом сообщает так называемый "центральный республиканский банк" оккупационной администрации.
"В целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, деньги, банкомат, лимит, ОРДО
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