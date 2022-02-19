- Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки11:00
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода10:00
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации08:30
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- "Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины15:00
- Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине12:00
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе10:00
- На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки09:00
- Зеленский побывал на передовой в районе ООС08:00
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны16:00
В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода
Оккупационные "власти" ОРДО заявили, что вследствие обстрела поврежден Южно-Донбасский водопровод, без воды могут остаться города и поселки с обеих сторон линии разграничения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на марионеточного "главу администрации Докучаевска" так называемой "ДНР" (ОРДО) Александра Качанова и "представителя народной милиции" ОРДО Эдуарда Басурина.
"По информации от водоканала, перебит Южно-Донбасский водопровод 1-го подъема", - написал Качанов в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что Южно-Донбасский водопровод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по обе стороны линии разграничения.
В свою очередь, Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков с обеих сторон от линии столкновения могут остаться без питьевой воды.
"В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии столкновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - заявил журналистам Басурин.
Теги: Донбасс, водовод, повреждения, ОРДО
- В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды
- В результате обстрела Золотого поврежден водовод
- В города Донбасса сократят подачу воды: повреждён магистральный водовод
- Битва за воду: отремонтирован важный для Донбасса объект
- Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды
- В "ДНР" поврежден оптический кабель МТС
- Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки11:00
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода10:00
- Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет09:00
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации08:30
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- "Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины15:00
- Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине12:00
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской11:00
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе10:00
- На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки09:00
- Россия закрыла выезд в ОРДЛО12:00
- Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки11:00
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода10:00
- Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет09:00
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации08:30
- 5 причин сделать бустер17:00
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- "Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины15:00
- Резников обратился к жителям ОРДЛО14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля13:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте
- Резников обратился к жителям ОРДЛО
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода
- Зеленский вышел в Азовское море на катере береговой охраны
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области