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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых

20.02.2022 09:00
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На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 136 раз нарушили режим прекращения огня. Погибли двое украинских военных, четверо ранены и еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 февраля.
Указано, что 116 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Враг вел обстрелы по всей линии разграничения из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, разных типов гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, крпунокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
За текущие сутки со стороны сепаратистов восемь нарушений, семь из которых с применением артиллерии и минометов.
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", – заверили в штабе.



Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрелы, ООС
 
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