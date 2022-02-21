Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция

21.02.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция

В результате обстрелов со стороны оккупантов обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне". Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует пресс-cлужба Донецкой ОГА.
"Из-за остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинского общества - Ласточкиного, Орловки и Верхнеторецкого. Всего без воды осталось более 29 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14:40 вода в Авдеевку поступает самотеком.
"В случае необходимости вода будет подаваться по графику из местного резервуара. По предварительной информации, причина обесточивания станции – повреждение линий электропередач. Теплоснабжение осуществляется в обычном режиме", - отметил глава области.
При этом в ОРДО заявляют о сокращении в Донецке подачи холодной воды на 30%. Это коснется Киевского, Куйбышевского, Кировского, Петровского и частично Ленинского районов города.



Теги: Донбасс, водоснабжение, обстрел, Донецкая фильтровальная станция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх