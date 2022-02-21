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Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция
В результате обстрелов со стороны оккупантов обесточена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне". Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует пресс-cлужба Донецкой ОГА.
"Из-за остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинского общества - Ласточкиного, Орловки и Верхнеторецкого. Всего без воды осталось более 29 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14:40 вода в Авдеевку поступает самотеком.
"В случае необходимости вода будет подаваться по графику из местного резервуара. По предварительной информации, причина обесточивания станции – повреждение линий электропередач. Теплоснабжение осуществляется в обычном режиме", - отметил глава области.
При этом в ОРДО заявляют о сокращении в Донецке подачи холодной воды на 30%. Это коснется Киевского, Куйбышевского, Кировского, Петровского и частично Ленинского районов города.
Теги: Донбасс, водоснабжение, обстрел, Донецкая фильтровальная станция
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