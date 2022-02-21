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Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военнослужащий

21.02.2022 09:00
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Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военнослужащий

На Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, вражеские войска 80 раз открывали огонь по украинским позициям. Один военный получил осколочное ранение средней тяжести. Об этом сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба ООС.
Раненый военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Отмечается, что обстрелы велись из артиллерии калибра 152 и 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За текущие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Враг дважды обстрелял Талаковку - из артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм; Пищевик - из минометов калибра 120-мм; дважды Водяное - из минометов калибра 120-мм; Красногоровку - из минометов калибра 120-мм; Мемрык – из артиллерии калибра 152-мм; Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122-мм.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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