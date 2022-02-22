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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых

22.02.2022 09:00
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Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых

На Донбассе за минувшие сутки, 21 февраля, вражеские войска 84 раза нарушали режим тишины. Погибли двое военных, еще 12 ранены. Кроме того, шесть военных получили боевые травмы. Об этом в утренней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС.
Раненые находятся в военных госпиталях.
Отмечается, что враг обстрелял Талаковку, Пищевик, Красногоровку, Водяное, Станицу Луганскую, Счастье, Лебединское, Чермалык, Каменку, Новолуганское, Новоселовку Вторую, Новоселовку, Новомихайловку, Лопаскино, Гнутово, Врубивку, Павлополь, Зайцево, Пески, Николаевку, Верхнеторецкое, Троицкое, Луганское, Старостагнатовку, Гранитное, Марьинку, Опытно, Широкино, Причепиловку, Нью-Йорк, Новотошковское, Светлодарск, Майорск, Шумы, Славное, Новогнатовку, Невельское, Новотроицкое.
Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.
За текущие сутки на Донбассе зафиксировано 3 нарушения, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
С начала суток противник обстрелял Счастье и Мариуполь.



Теги: Донбасс, гибель, ранения, обстрелы, ООС
 
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