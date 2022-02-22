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В "ДНР" объявили "весенний призыв"

22.02.2022 10:00
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В "ДНР" объявили "весенний призыв"

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин постановил осуществить призыв на военную службу жителей ОРДО 1995-2004 годов рождения. Соответствующий "указ" опубликован сегодня на официальном сайте Пушилина.
В тексте "документа" сказано:
"Постановляю осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу (далее призываники".
По информации Пушилина, призывники будут направлены в резерв "командования народной милиции ДНР" для прохождения службы.



Теги: Донбасс, призыв, ОРДО
 
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