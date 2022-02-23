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Архив - Донецкая область

На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС

23.02.2022 17:00
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На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС

Из-за обстрелов в Донецкой области 23 февраля свернули пункты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с оккупированными районами. Также спасатели вывели свой персонал. Об этом сообщает Telegram ГСЧС.
"В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутово", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое". Производится свертывание палаток и отвод личного состава", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, закрытие, обстрелы, КПВВ, ГСЧС
 
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