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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены

23.02.2022 10:00
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Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вражеских войск зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военнослужащий погиб, шестеро получили ранения.  Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Отмечается, что противник совершил обстрел из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМ-21 Град, из артиллерии калибра 122 мм, противотанковых пушек МТ-12
За текущие сутки зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.
Враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, ранение, гибель, обстрелы, ООС
 
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