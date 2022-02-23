Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены

23.02.2022 10:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вражеских войск зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военнослужащий погиб, шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противник совершил обстрел из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМ-21 Град, из артиллерии калибра 122 мм, противотанковых пушек МТ-12

За текущие сутки зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.