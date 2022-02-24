Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов

24.02.2022 12:00

Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram.

Эвакуационные рейсы запланированы:

- Луганская область: два поезда из Сватово и Рубежного 24 февраля;

- Донецкая область: два состава из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки;

- Одесская область: один поезд из Одессы.

Подчеркивается, что из соображений безопасности точное время отправления и место назначения составов не раскрываются.

Обновленная информация будет появляться на официальных страницах Укрзализныци в соцсетях, а также объявляться на вокзалах городов.