На Донетчине отменен ряд пригородных поездов

25.02.2022 11:00

В связи с опасностью продолжения курсирования, АО «Укрзализныця» с 25 февраля отменяет ряд пригородных поездов по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, в Донецкой области отменен ряд пригородных рейсов: поезда по маршрутам Харьков - Бахмут, Харьков - Лозовая - Краматорск и Харьков - Славянск, не будут курсировать до дальнейших указаний. Поезда Мариуполь - Южнодонбасская будут курсировать только до Волновахи, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только до Фенольной вместо станции Скотоватая. Поезда Лантратовка - Кондрашевская-Новая ограничиваются по станции Новый Айдар.

Укрзализныця делает все возможное, чтобы продолжать курсирование электропоездов в тех регионах, где это позволяет ситуация.

"Пассажиров просим сохранять спокойствие, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, быть готовыми к возможным проверкам вещей и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях", — говорится в сообщении.