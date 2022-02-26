Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения

26.02.2022 12:00

Сводная информация о российском вторжении на Донетчину за вторую половину 25 февраля и утро 26 февраля, по данным ДонОГА.

Мариуполь и Волноваха находятся под нашим контролем! Вооруженные Силы Украины успешно обороняются. Не верьте фейкам, которые утверждают иначе.

В Волновахе:

погиб 1 человек, в Центральной больнице находится 1 раненый ребенок и 4 взрослых;

снаряды попали по улицам Центральной, Юбилейной, Чижевского;

в городе отсутствуют электричество и вода, в частности на железнодорожном вокзале.

В Мариуполе:

ранены 8 человек, повреждены 5 домов;

снаряд попал в футбольное поле школы № 48.

В Авдеевке:

поврежден дом по улице Нахимова, никто не пострадал;

обстрелы продолжаются.

В Торецке:

незначительные обстрелы по позициям, без жертв, в том числе среди мирного населения.

В Сартанской громаде:

в Талаковке снаряды попали в два дома, перебит газопровод;

в Лебединском повреждены 7 домов;

в Сартане повреждены 2 дома;

информация о пострадавших уточняется.

В Марьинской громаде:

обстрелян центр села Новомихайловка, информация уточняется;

мобильная связь отсутствует почти по всей громаде.

В Очеретинской громаде:

до 6 утра продолжались обстрелы в районе Верхнеторецкого и Новоселовки Второй;

до 1 ночи продолжались обстрелы в районе сел Пески, Первомайске, поселка Ласточкино.

пострадавших среди гражданских нет.

Новоселовка Вторая остается без электричества, в остальных населенных пунктах электроснабжение восстановлено.

"Спасибо Вооруженным Силам Украины, которые защищают Донетчину. Благодарю всех жителей области, которые не паникуют, а объединяются, чтобы помогать друг другу и пострадавшим. Вместе - сила!", — поблагодарил глава ДонОГА.