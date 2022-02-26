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Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения
Сводная информация о российском вторжении на Донетчину за вторую половину 25 февраля и утро 26 февраля, по данным ДонОГА.
Мариуполь и Волноваха находятся под нашим контролем! Вооруженные Силы Украины успешно обороняются. Не верьте фейкам, которые утверждают иначе.
В Волновахе:
погиб 1 человек, в Центральной больнице находится 1 раненый ребенок и 4 взрослых;
снаряды попали по улицам Центральной, Юбилейной, Чижевского;
в городе отсутствуют электричество и вода, в частности на железнодорожном вокзале.
В Мариуполе:
ранены 8 человек, повреждены 5 домов;
снаряд попал в футбольное поле школы № 48.
В Авдеевке:
поврежден дом по улице Нахимова, никто не пострадал;
обстрелы продолжаются.
В Торецке:
незначительные обстрелы по позициям, без жертв, в том числе среди мирного населения.
В Сартанской громаде:
в Талаковке снаряды попали в два дома, перебит газопровод;
в Лебединском повреждены 7 домов;
в Сартане повреждены 2 дома;
информация о пострадавших уточняется.
В Марьинской громаде:
обстрелян центр села Новомихайловка, информация уточняется;
мобильная связь отсутствует почти по всей громаде.
В Очеретинской громаде:
до 6 утра продолжались обстрелы в районе Верхнеторецкого и Новоселовки Второй;
до 1 ночи продолжались обстрелы в районе сел Пески, Первомайске, поселка Ласточкино.
пострадавших среди гражданских нет.
Новоселовка Вторая остается без электричества, в остальных населенных пунктах электроснабжение восстановлено.
"Спасибо Вооруженным Силам Украины, которые защищают Донетчину. Благодарю всех жителей области, которые не паникуют, а объединяются, чтобы помогать друг другу и пострадавшим. Вместе - сила!", — поблагодарил глава ДонОГА.
Теги: Донбасс, война, ООС, ситуация
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