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Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
27.02.2022 09:00
27.02.22 с ЖД вокзала г. Краматорск будет отправляться поезд во Львов, сообщает Восточный Вариант.
Поезд будет подан в 11.00, но прибыть на железнодорожную станцию Краматорск нужно заранее, чтобы занять места. Это бесплатно.
С собой не забыть взять еду, воду, документы.
Во Львове волонтеры встречают и помогают с расселением
Всеукраинское движение помощи и сопротивления "Все буде добре" помогает в координации эвакуации населения Донецкой области.
Поезд бесплатный!
На станциях остановки не будет!
Контактные номера штаба:
0997708463;
0957665277;
0952349414;
0667242711.
Теги: Донбасс, Львов, Краматорск, эвакуация
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