Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд

27.02.2022 09:00

27.02.22 с ЖД вокзала г. Краматорск будет отправляться поезд во Львов, сообщает Восточный Вариант.

Поезд будет подан в 11.00, но прибыть на железнодорожную станцию Краматорск нужно заранее, чтобы занять места. Это бесплатно.

С собой не забыть взять еду, воду, документы.

Во Львове волонтеры встречают и помогают с расселением

Всеукраинское движение помощи и сопротивления "Все буде добре" помогает в координации эвакуации населения Донецкой области.

Поезд бесплатный!

На станциях остановки не будет!

Контактные номера штаба:

0997708463;

0957665277;

0952349414;

0667242711.