- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города13:00
- На Донетчине отменен ряд пригородных поездов11:00
- Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов12:00
- На КПВВ с ОРДО из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС17:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
Волноваха подверглась массированному артобстрелу
Город Волноваха Донецкой области находится под контролем Украины, но ситуация в населенном пункте крайне тяжелая. Об этом 27 февраля сообщила представитель Донецкой ОГА Татьяна Игнатенко, передает ТСН.
"Артобстрелы не прекращаются уже второй день. И в эти минуты тоже бьют. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три-пять метров. Воды нет уже в течение нескольких дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продовольствие нет возможности", – говорится в сообщении.
В ОГА также сообщили, что у жителей Волновахи разряжены телефоны, связь плохая. Центральная районная больница работает на генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.
Больница тоже пострадала: россияне попали в здание лор-отделения.
Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам.
Теги: Донбасс, война, Волноваха, обстрел
- Как святыню возвращали в строй
- Между Волновахой и Донецком открыт пункт раздачи воды
- Год спустя: чёрные даты января
- Жители Волновахи обратились к украинским военным: "Вы - наши герои" (ВИДЕО)
- Ад у Волновахи: обстрел убил 12 человек
- "Миссия не наблюдает каких-либо удобств". ОБСЕ погрузилась в шок пропускной системы на Донбассе
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- На Луганщине сообщили о задержке поезда для эвакуации населения09:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины15:00
- Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города13:00
- Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей12:00
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"17:00
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу15:00
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток13:00
- В Украине запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ12:00
- Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта10:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд09:00
- СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ17:00
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел15:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Сегодня из Краматорска во Львов отправится эвакуационный поезд
- Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения
- "єПідтримку" можно использовать для помощи армии
- Волноваха подверглась массированному артобстрелу
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел
- Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"
- В Минобороны озвучили потери войск РФ за предыдущие 3 суток
- Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей