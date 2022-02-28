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ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь
28.02.2022 13:00
Украинские военнослужащие уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Самолет захватчиков уничтожили бойцы ВСУ, Нацгвардии и полка Азов.
"Наши уважаемые военные - Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк Азов уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя", - написал Бойченко в Facebook.
Теги: Донбасс, Мариуполь, самолет, уничтожение, ВСУ, обстрелы
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