Мариуполь остался без электричества и отопления

01.03.2022 09:00

Без электричества и теплоснабжения остались жители Мариуполя в результате мощных обстрелов города российскими войсками 28 февраля. Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко в видеообращении на странице в Фейсбуке.

«Российские войска продолжают наносить авиаудары. Они бьют с тяжелой артиллерии по мирным кварталам и поселкам, разрушая нашу инфраструктуру. Они сегодня нас оставили без электричества. Мы отключены от тепла», - сказал Вадим Бойченко.

По его словам, вскоре аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения.

«Будем запускать котельные. Будем дальше делать муку и производить хлеб. Будем везти медикаменты и спасать раненых. Будем делать все, чтобы город работал эффективно. Работали наши коммунальные предприятия. Чтобы не было паники», - подчеркнул городской голова.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и полк «Азов» будут делать свою работу качественно и жестко, чтобы враг отступил.