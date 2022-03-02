Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе

02.03.2022 10:00

Утром Левый берег Мариуполя снова попал под обстрел российских оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом, сообщили в городском совете.

Отмечается, что врачи все равно отважно работают:

"Левобережный роддом продолжает свою работу! Рожаем, оперируем, лечим! И так будет дальше, несмотря ни на что! У нас сегодня родилось уже три младенца! Жизнь продолжается!".