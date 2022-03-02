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Архив - Донецкая область

Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе

02.03.2022 10:00
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Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе

Утром Левый берег Мариуполя снова попал под обстрел российских оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом, сообщили в городском совете.
Отмечается, что врачи все равно отважно работают:
"Левобережный роддом продолжает свою работу! Рожаем, оперируем, лечим! И так будет дальше, несмотря ни на что! У нас сегодня родилось уже три младенца! Жизнь продолжается!".



Теги: Донбасс, Мариуполь, роддом, обстрел
 
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