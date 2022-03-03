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Архив - Донецкая область

Сегодня вечером из Константиновки отправится эвакуационный поезд в Ивано-Франковск

03.03.2022 16:00
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Сегодня вечером из Константиновки отправится эвакуационный поезд в Ивано-Франковск

На Донетчину едет поезд Ивано-Франковск-Краматорск-Константиновка. И сразу обратно с Константиновки на Ивано-Франковск. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Отправление этого поезда ожидается около 18-20 часов. Посадка пассажиров с билетами за 1 и 2 число, подсадка так же эвакуируемых людей.



Теги: Донбасс, Константиновка, Краматорск, поезд, эвакуация
 
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