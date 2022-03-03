Ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 3 марта

03.03.2022 12:00

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявляет, что на большей части территории Донбасса ночь прошла относительно спокойно. Об этом он написал в Facebook в четверг, 3 марта.

"Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на 9:00 3 марта. Самое главное – Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ! Там наши защитники дают достойный отпор оккупантам. Информацию о гуманитарном состоянии в этих городах уточняем. На большей части территории Донбасса ночь прошла относительно спокойно", – написал он.

Кириленко отметил, что на Светлодарском направлении чрезвычайных событий не случилось, на Марьинском направлении враг не атаковал, на Авдеевском направлении без происшествий, жертв и разрушений не зафиксировано, на Очеретинском направлении пострадавших и разрушений также нет, но исчезло электроснабжение в Верхнеторецком.

В свою очередь Нацполиция сообщила, что за сутки в Донецкой области погибли семь мирных жителей, среди них трое детей. Еще пять человек ранены, среди них один ребенок и двое полицейских.

"РФ продолжает расстреливать мирных жителей Донбасса. Зафиксированы обстрелы из реактивных установок РСЗО Град, Смерч, Точка-У, тяжелой артиллерии... Повреждены 23 объекта. Враг накрыл огнем роддом, две школы, общежитие, продуктовый магазин, жилые дома", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).