Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 3 марта

03.03.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 3 марта

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявляет, что на большей части территории Донбасса ночь прошла относительно спокойно. Об этом он написал в Facebook в четверг, 3 марта.
"Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на 9:00 3 марта. Самое главное – Мариуполь и Волноваха под контролем ВСУ! Там наши защитники дают достойный отпор оккупантам. Информацию о гуманитарном состоянии в этих городах уточняем. На большей части территории Донбасса ночь прошла относительно спокойно", – написал он.
Кириленко отметил, что на Светлодарском направлении чрезвычайных событий не случилось, на Марьинском направлении враг не атаковал, на Авдеевском направлении без происшествий, жертв и разрушений не зафиксировано, на Очеретинском направлении пострадавших и разрушений также нет, но исчезло электроснабжение в Верхнеторецком.
В свою очередь Нацполиция сообщила, что за сутки в Донецкой области погибли семь мирных жителей, среди них трое детей. Еще пять человек ранены, среди них один ребенок и двое полицейских.
"РФ продолжает расстреливать мирных жителей Донбасса. Зафиксированы обстрелы из реактивных установок РСЗО Град, Смерч, Точка-У, тяжелой артиллерии... Повреждены 23 объекта. Враг накрыл огнем роддом, две школы, общежитие, продуктовый магазин, жилые дома", – говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).



Теги: Донбасс, война, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх