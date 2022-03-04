Главная / Новости / Донецкая область / Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34
Последние новости раздела
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи09:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта08:30
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе17:00
Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34
04.03.2022 13:00
Подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет был сбит 4 марта над Волновахой на Донетчине. Об этом сообщает штаб ООС.
"Этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался, ведутся активные розыски", - говорится в сообщении.
Об этом сбитом самолете написал в Facebook и журналист Юрий Бутусов.
"Сегодня воины 54-й механизированной бригады на Донецком направлении сбили российский истребитель, судя по остаткам киля, это – "Сухой". Российский самолет наносил удары по гражданским объектам и не ожидал мастерских действий украинской противовоздушной обороны", - отметил Бутусов.
Теги: Россия, Донбасс, Волноваха, истребитель, уничтожение
Читайте также:
- Авиакатастрофа в России: разбился военный истребитель
- С российского авианосца "Адмирал Кузнецов" упал уже второй истребитель, летчик выжил
- Бомбардировщик России нагло нарушил "воздух" Южной Кореи - истребители в ответ открыли огонь. ВИДЕО
- Кремль собирается перебросить на Крымский полуостров партию военных истребителей
- В небе над Волновахой зафиксировали полет российского самолета- разведчика (ВИДЕО)
- В Подмосковье упал истребитель
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10:00
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов15:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта12:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру11:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города
- На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету
- Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым