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Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске
04.03.2022 15:00
В Краматорске опубликовали список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка, а также рассказали, где можно обналичить деньги. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко.
Отделения приват банка, где подвезли деньги в кассу:
- Дружбы, 24
- Перекрёсток ул.Катеринича и Ярослава Мудрого,
- Парковая, 30.
Ощадбанк:
- Дворцовая, 47,
- Аврора,
- ЦУМ,
- Экомаркет (автовокзал),
- 271 отд - старый город.
Выдают только по картам банка.
"Деньги загружают по мере поступления. Сегодня есть", — сообщил Гончаренко.
Теги: Донбасс, Краматорск, банк, наличные
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