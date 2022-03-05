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Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей
05.03.2022 16:00
Около 400 жителей Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать за сегодня. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.
"Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, неподалеку от которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.
Хотя на сегодня мы намеревались и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно.
Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Волноваха, эвакуация
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