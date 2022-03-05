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Эвакуация из Мариуполя сорвана
05.03.2022 14:00
Поскольку российские войска не соблюдают режим тишины в Мариуполе и на его окрестностях, эвакуация из города перенесена. Об этом в субботу, 5 марта, заявил глава региона Павел Кириленко.
"Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в убежища. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время", - сказал он.
Кириленко предупредил, что информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей.
До этого, уточнил глава ОГА, подтверждение тишины было получено только на территории Донецкой области. Однако далее по маршруту людей, в Запорожской области, бои продолжаются.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация
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