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Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью
05.03.2022 17:00
Сегодня ночью из Славянска отправят поезд на Ужгород. Людям разрешили выезжать в комендантский час для посадки на поезд. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Внимание! В ночь на 6 марта, в 0:30, на вокзале Славянска формируется поезд на Ужгород. Посадка возможна, несмотря на комендантский час!" - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Славянск, Ужгород, поезд, эвакуация
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