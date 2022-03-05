Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью

05.03.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью

Сегодня ночью из Славянска отправят поезд на Ужгород. Людям разрешили выезжать в комендантский час для посадки на поезд. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Внимание! В ночь на 6 марта, в 0:30, на вокзале Славянска формируется поезд на Ужгород. Посадка возможна, несмотря на комендантский час!" - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, Ужгород, поезд, эвакуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх