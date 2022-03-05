Главная / Новости / Донецкая область / Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи
Последние новости раздела
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи09:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта08:30
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе17:00
Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи
05.03.2022 09:30
Министерство обороны России сообщило, что с 10 часов утра субботы по Москве ( 9.00 по Киеву) российской стороной объявляется режим тишины и открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
В ДонОГА подтвердили эту информацию.
"В эти минуты прорабатываем детали эвакуации. Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация. Поэтому прошу всех доверять только ОФИЦИАЛЬНОЙ информации, размещенной на этой официальной странице или той информации, которая дает прямую ссылку на нее. Это вопрос безопасности людей! Как только будет появляться новая информация - буду сообщать немедленно", — сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.
Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, эвакуация
Читайте также:
- По вине добытчиков металла в Донецкой области был заблокирован железнодорожный переезд
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”
- Морпехов и горных штурмовиков усиливают подразделениями Национальной гвардии
- В Украине обеспокоились потерей грузооборота в портах
- В Мариуполе экономика растет, а денег в бюджете нет
- Качели стали делать "дома"
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10:00
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов15:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта12:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру11:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города
- На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету
- Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым