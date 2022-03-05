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Архив - Донецкая область

Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи

05.03.2022 09:30
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Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи

Министерство обороны России сообщило, что с 10 часов утра субботы по Москве ( 9.00 по Киеву) российской стороной объявляется режим тишины и открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
В ДонОГА подтвердили эту информацию.
"В эти минуты прорабатываем детали эвакуации. Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация. Поэтому прошу всех доверять только ОФИЦИАЛЬНОЙ информации, размещенной на этой официальной странице или той информации, которая дает прямую ссылку на нее. Это вопрос безопасности людей! Как только будет появляться новая информация - буду сообщать немедленно", — сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.



Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, эвакуация
 
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