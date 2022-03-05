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Архив - Донецкая область

В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ

05.03.2022 09:00
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В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ

За ночь с 4 на 5 марта поступила информация о новых раненых оккупантами РФ на Донетчине: 2 в селе Тарамчук, 1 в Новотроицком и 1 в Волновахе. Об этом сообщили в ДонОГА.
"Всего с начала вторжения россияне ранили по меньшей мере 261 нашего мирного земляка" - сказано в сообщении.



Теги: Россия, Донбасс, война, потери, раненые
 
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