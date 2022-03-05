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В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения
В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.
ОФИЦИАЛЬНО!
Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения.
Гуманитарный «зеленый» коридор проложен маршрутом Мариуполь - Никольское - Розовка - Пологи - Орехов - Запорожье.
Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами с трех точек:
- СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
- Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193)
Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00) можно будет выехать на личном транспорте. Огромная просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально способствовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней для того, чтобы каждый желающий смог это сделать.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация
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