В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения

05.03.2022 10:00

В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.

ОФИЦИАЛЬНО!

Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения.

Гуманитарный «зеленый» коридор проложен маршрутом Мариуполь - Никольское - Розовка - Пологи - Орехов - Запорожье.

Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами с трех точек:

СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)

Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193)

Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00) можно будет выехать на личном транспорте. Огромная просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально способствовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней для того, чтобы каждый желающий смог это сделать.