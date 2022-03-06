Фонд Ахметова доставил в Краматорск партию медикаментов

06.03.2022 17:00

В Краматорск Донецкой области в воскресенье, 6 марта, прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Медицинскую помощь доставили из Днепра. В частности, для больниц донецкой области привезли 20 тысяч единиц с антисептиками, антибиотиками, средствами для обработки ран и другими медсредствами. Список необходимого был согласован с Минздравом.

Это уже вторая партия медсредств для Минздрава, переданная Фондом Ахметова. Ранее 100 тысяч единиц медикаментов были направлены в больницы Киевской области, в городах и поселках которой сейчас гуманитарная ситуация катастрофическая.