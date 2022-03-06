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Архив - Донецкая область

Оккупанты повредили магистральный газопровод на Донетчине

06.03.2022 14:00
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Оккупанты повредили магистральный газопровод на Донетчине

Все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа - оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛВУМГ ООО «Оператор ГТС Украины» перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара.
В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа.
Далее без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.
Работаем над тем, чтобы как можно быстрее устранить эту проблему", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, газопровод, повреждения
 
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