Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта

06.03.2022 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта

В Донецкой областной военно-гражданской администрации информируют об отправке ряда поездов завтра, 06.03.2022.
Об этом сообщает ДонОГА в Facebook.
06.03.2022 г. из г. Краматорск будут отправляться следующие поезда:
На Львов №142/141
Отправление из г. Краматорск в 09:00
На Днепр
Отправление из г. Краматорск, время отправления (уточняется) в течение дня
На Мукачево
Отправление из г. Краматорск, время отправления (уточняется) в течение дня
Также 06.03.2022 г. из г. Покровск будут отправляться следующие поезда:
Авдеевка – Днепр (15:45 – 19:48), 6 вагонов
Отправление из г. Покровск в 16:43
На Ковель (Волынская область), 8 вагонов
Отправление из г. Покровск в 18:00
Пройдет по маршруту: г. Днепр, г. Смела, г. Белая Церковь, г. Фастов, г. Казатин, г. Бердичев, г. Ровно.
В ДонОГА отмечают, что прибыть на железнодорожной станции нужно заранее, чтобы занять места. С собой обязательно брать еду, воду, не меньше чем на сутки-две, документы.
Мужчинам призывного возраста выезд в западные регионы запрещен.
Для уточнения информации обращайтесь к волонтерам:
+380957715943



Теги: Донбасс, Краматорск, эвакуация, поезда, Покровск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх