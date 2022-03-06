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В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта
В Донецкой областной военно-гражданской администрации информируют об отправке ряда поездов завтра, 06.03.2022.
Об этом сообщает ДонОГА в Facebook.
06.03.2022 г. из г. Краматорск будут отправляться следующие поезда:
На Львов №142/141
Отправление из г. Краматорск в 09:00
На Днепр
Отправление из г. Краматорск, время отправления (уточняется) в течение дня
На Мукачево
Отправление из г. Краматорск, время отправления (уточняется) в течение дня
Также 06.03.2022 г. из г. Покровск будут отправляться следующие поезда:
Авдеевка – Днепр (15:45 – 19:48), 6 вагонов
Отправление из г. Покровск в 16:43
На Ковель (Волынская область), 8 вагонов
Отправление из г. Покровск в 18:00
Пройдет по маршруту: г. Днепр, г. Смела, г. Белая Церковь, г. Фастов, г. Казатин, г. Бердичев, г. Ровно.
В ДонОГА отмечают, что прибыть на железнодорожной станции нужно заранее, чтобы занять места. С собой обязательно брать еду, воду, не меньше чем на сутки-две, документы.
Мужчинам призывного возраста выезд в западные регионы запрещен.
Для уточнения информации обращайтесь к волонтерам:
+380957715943
Теги: Донбасс, Краматорск, эвакуация, поезда, Покровск
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