В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта

06.03.2022 08:30

В Донецкой областной военно-гражданской администрации информируют об отправке ряда поездов завтра, 06.03.2022.

Об этом сообщает ДонОГА в Facebook.

06.03.2022 г. из г. Краматорск будут отправляться следующие поезда:

На Львов №142/141

Отправление из г. Краматорск в 09:00

На Днепр

Отправление из г. Краматорск, время отправления (уточняется) в течение дня

На Мукачево

Отправление из г. Краматорск, время отправления (уточняется) в течение дня

Также 06.03.2022 г. из г. Покровск будут отправляться следующие поезда:

Авдеевка – Днепр (15:45 – 19:48), 6 вагонов

Отправление из г. Покровск в 16:43

На Ковель (Волынская область), 8 вагонов

Отправление из г. Покровск в 18:00

Пройдет по маршруту: г. Днепр, г. Смела, г. Белая Церковь, г. Фастов, г. Казатин, г. Бердичев, г. Ровно.

В ДонОГА отмечают, что прибыть на железнодорожной станции нужно заранее, чтобы занять места. С собой обязательно брать еду, воду, не меньше чем на сутки-две, документы.

Мужчинам призывного возраста выезд в западные регионы запрещен.

Для уточнения информации обращайтесь к волонтерам:

+380957715943