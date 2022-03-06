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Архив - Донецкая область

Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя

06.03.2022 16:00
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Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя

В Мариуполе сорвана вторая попытка обеспечения "зеленого коридора" для эвакуации гражданских лиц. Она снова закончилась обстрелами со стороны россиян, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в воскресенье, 6 марта.
"Нужно понимать, что из-за убийства оккупационными войсками гражданских гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает, когда начинать стрелять и в кого. Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины", – написал Геращенко в Telegram.
По его словам, бойцы отряда специального назначения Национальной гвардии Украины, полиция и другие подразделения информировали граждан об опасности таких дорожных коридоров. Советник главы МВД также призвал граждан оставаться в убежищах, если не обеспечена полная тишина.



Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, обстрелы
 
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