Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов

07.03.2022 08:00

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал об отправке ряда поездов завтра, 07.03.2022, в направлении Ужгорода, Львова, Ивано-Франковска. Об этом мэр Краматорска сообщает в Facebook.

Согласно информации, предварительно анонсируется следующий перечень маршрутов:

- 142/141 на Львов, отправление в 09:00;

- на Ивано-Франковск, отправление в 18:00;

- на Ужгород, время отправления (уточняется) в течение дня.