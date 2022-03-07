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В ДонОГА рассказали о поставке продовольствия в регион
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко проинформировал о деталях поставок продовольствия в магазины Донетчины. Об этом он сообщил в Facebook.
Согласно информации, в ДонОГА постепенно налаживают обеспечение магазинов области продовольствием. Отмечается, что пути поставок из других областей сейчас затруднены, но уже отработано взаимодействие с местными производителями – это уже постепенно стабилизирует ситуацию.
Сеть АТБ уже отправила в Донецкую область 20 машин в 24 магазина 12 городов. Везут бакалею, овощи и фрукты. Уже доставлены товары в Курахово и Угледар. Пока что объемов недостаточно, но их постепенно увеличивают.
Сеть Сильпо плотно работает с местными поставщиками. На прилавках есть молоко, овощи, фрукты, рыба, хлеб. Сегодня должны завезти мясо. Пока нет круп и сахара, но это вопрос в работе.
В сети Семья подсортировка идет в рамках возможностей.
Несетевые торговые точки обеспечивают себя товаром самостоятельно.
В ДонОГА утверждают, что наибольшей проблемой остается то, что, ввиду рисков, оптовые поставщики поднимают цены на товары, которые едут в Донецкую область. Представители городов прилагают все усилия, чтобы это исправить. Кроме того, есть трудности с доставкой товаров в опасные районы.
"Очень прошу всех закупать товаров не больше, чем нужно. Если не будет чрезмерного спроса, положение очень скоро нормализуется"
- отмечает глава области.
Кроме того, согласно информации, уже поступает гуманитарная помощь:
Из Львова пришли две машины с вещами, подушками, одеялами, продуктами, водой и медикаментами.
Из Днепра пришли две машины с 40 тонн курятины и полуфабрикатов. Половину разгрузили в Мирнограде, половину сегодня разгрузят в Славянске.
Из Черкасс пришли две машины по 20 тонн каждая, привезли курятину и полуфабрикаты. 20 тонн раздали на нужды военных, 15 – на нужды 14 общин области.
"Ситуация непростая, но мы решаем ее. Все будет Украина!"
- подытожил Кириленко.
Теги: Донбасс, помощь, Донетчина, продовольствие
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