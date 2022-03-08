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Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь
08.03.2022 13:00
Из Запорожья в Мариуполь выехали эвакуационные автобусы и гуманитарный груз. Об этом сообщил главы ДонОГА Павел Кириленко.
"Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз", — написал Кириленко в Телеграмм.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, эвакуация, гуманитарная помощь, автобусы
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