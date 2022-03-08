На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся

08.03.2022 11:00

На ж/д вокзале Славянска развернули пункт обогрева. Здесь можно согреться до прибытия эвакуационных поездов. Об этом сообщает горсовет Славянска.

Спасатели 6 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области установили пункт обогрева и полевую кухню на железнодорожном вокзале Славянска для размещения населения, эвакуированного из зоны боевых действий.

В палатках для обогрева круглосуточно дежурят спасатели.

Пункт обогрева готов принять всех, кто нуждается в помощи.

Посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь и выпить горячего чая в ожидании эвакуационных рейсов, которые обеспечивает Укрзализныця.