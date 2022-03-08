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На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся
08.03.2022 11:00
На ж/д вокзале Славянска развернули пункт обогрева. Здесь можно согреться до прибытия эвакуационных поездов. Об этом сообщает горсовет Славянска.
Спасатели 6 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области установили пункт обогрева и полевую кухню на железнодорожном вокзале Славянска для размещения населения, эвакуированного из зоны боевых действий.
В палатках для обогрева круглосуточно дежурят спасатели.
Пункт обогрева готов принять всех, кто нуждается в помощи.
Посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь и выпить горячего чая в ожидании эвакуационных рейсов, которые обеспечивает Укрзализныця.
Теги: Донбасс, Славянск, эвакуация, вокзал, пункт обогрева
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