В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов

08.03.2022 17:00

Сегодня, 8 марта, из Краматорска отправится дополнительный эвакуационный поезд во Львов. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска.

"Вниманию желающих уехать. Дополнительно сегодня в 19:30 поезд Краматорск – Львов", - говорится в сообщении.