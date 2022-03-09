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Архив - Донецкая область

На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету

09.03.2022 16:00
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На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету

Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса «Искандер», сообщили в полиции Донетчины.
Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино пгт Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники.
Полиция призывает граждан в случае нахождения взрывоопасных предметов:
- не приближаться к ним;
- не передвигать их и не брать в руки;
- не наносить по ним удары.



Теги: Россия, Донбасс, уничтожение, ракета, ПВО
 
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