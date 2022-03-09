На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету

09.03.2022 16:00

Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса «Искандер», сообщили в полиции Донетчины.

Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино пгт Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники.

Полиция призывает граждан в случае нахождения взрывоопасных предметов:

- не приближаться к ним;

- не передвигать их и не брать в руки;

- не наносить по ним удары.