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На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету
09.03.2022 16:00
Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса «Искандер», сообщили в полиции Донетчины.
Ракета была сбита, хвостовая часть комплекса упала на территорию станции Шпичкино пгт Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники.
Полиция призывает граждан в случае нахождения взрывоопасных предметов:
- не приближаться к ним;
- не передвигать их и не брать в руки;
- не наносить по ним удары.
Теги: Россия, Донбасс, уничтожение, ракета, ПВО
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