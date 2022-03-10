Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта

10.03.2022 08:30

Сегодня, 10.03.22, ряд поездов отправятся из Краматорска в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Одессы. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска.

Среди заявленных маршрутов обнародован следующий список:

№262/261 во Львов, 13 вагонов, в 09.00;

№46/45 в Ужгород, 13 вагонов.

№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск, 10 вагонов;

№90/89 в Одессу;

№92/91 Константиновка – Одесса.

По всем поездам, где время отправления не указано, оно не известно, но точно они будут поданы в течение дня. Также, на вокзале работает палатка для обогрева и раздают горячий чай.