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Архив - Донецкая область

В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи

10.03.2022 09:00
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В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи

9 марта совместными усилиями спасателей Донбасса, волонтеров, военных, Национальной полиции и Донецкой облгосадминистрации было вывезено в город Покровск 143 человека. Среди эвакуированных жители Волноваха и с. Старобельск. Большинство спасенных воспользовались эвакуационным рейсом от "Укрзалізниці" и выехали в Днепр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
В свою очередь, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко опубликовал полный список эвакуированных из разрушенной Волновахи жителей сегодня, 9 марта.
Со списком можно ознакомиться здесь.



Теги: Донбасс, Волноваха, эвакуация, список
 
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