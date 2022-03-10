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В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ
10.03.2022 11:00
В Городском совете Мариуполя назвали количество погибших мирных жителей города в результате военных преступлений путинских террористических вооруженных сил. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Согласно информации, с начала вторжения оккупационных войск РФ погибли 1207 мирных жителя города Мариуполя. Также стало известно, что после вчерашней террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадало 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка
Теги: Россия, Донбасс, война, Мариуполь, погибшие
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