Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор

11.03.2022 14:00

В график отправления эвакуационных поездов из Краматорска внесли изменения. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Поезд на Самбор (Львовская область), 13 вагонов, отправится в 15:00 (вместо 10:00).