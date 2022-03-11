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Архив - Донецкая область

Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор

11.03.2022 14:00
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Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор

В график отправления эвакуационных поездов из Краматорска внесли изменения. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Поезд на Самбор (Львовская область), 13 вагонов, отправится в 15:00 (вместо 10:00).



Теги: Донбасс, Краматорск, поезд, эвакуация
 
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