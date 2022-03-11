Главная / Новости / Донецкая область / В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии
Последние новости раздела
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи09:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта08:30
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе17:00
- На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету16:00
В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии
11.03.2022 09:00
Сейчас невозможно подсчитать все, что разрушили россияне в Мариуполе и Волновахе. Когда удастся установить эту информацию, общий список будет значительно, значительно длиннее, сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
Но даже без этого за две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области. Среди них:
- 34 объекта электроснабжения;
- 16 объектов газоснабжения;
- 8 объектов водоснабжения;
- 9 медучреждений;
- 2 образовательных учреждения;
- 13 мостов (12 из них - уничтожено полностью);
- 248 многоквартирных и 127 частных домов.
"Все это мы восстановим. Главное - сохранить жизнь наших земляков. Над этим работаем круглосуточно. А россияне пусть уже учат слово «репарация». Они заплатят за все!" — подчеркнул Кириленко.
Теги: Россия, Донбасс, война, разрушения
Читайте также:
- "Это не "жители Донбасса, вооруженные шахтерским кувалдами",- боец ВСУ показал, кто воюет с Украиной
- Гиркин рассказал, зачем Путин развязал войну на Донбассе
- «Путин, обращаюсь к тебе и к той дичи, которую ты сюда направил» - призывы к джихаду все громче (ВИДЕО)
- Мнение: ситуация на Донбассе зашла в тупик и легализации головорезов, тем более их признания в рамках украинского государства не будет,
- Россия готовит наступление на Донбассе - Турчинов
- Что остановило путинскую агрессию в 2014-2015-м годах, Или о численности ВСУ и их обременительности для страны
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
- Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины10:00
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи09:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта08:30
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- ДТЭК за сутки восстановила энергоснабжение 24 населенных пунктов15:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- Опубликован список гуманитарных коридоров на 11 марта12:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру11:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- МВФ экстренно перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов15:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов