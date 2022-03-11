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Архив - Донецкая область

Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города

11.03.2022 13:00
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Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города

ВГА Авдеевки в своем обращении рекомендовала жителям выехать из города.
"Уважаемые жители! Все вы видите, читаете, что происходит вокруг: территорию Украины, в том числе и Донецкой области российские фашисты беспощадно обстреливают и равняют с землей. Родильные дома, детские сады, многоэтажки - захватчики не жалеют никого. Учитывая опыт Волновахи, Мариуполя и многих других украинских городов, где оккупанты не давали коридоров для эвакуации гражданского населения, Авдеевская городская военно-гражданская администрация предлагает местным жителям выезжать за пределы области (наиболее безопасной сейчас является Западная часть Украины). Куда именно ехать - ваш выбор.
Сегодня есть возможность покинуть город в 15:00 электропоездом Авдеевка-Днепр Главный. Со станции Днепр можно пересесть на эвакуационные поезда в Западном направлении. Это БЕСПЛАТНО. Приоритет - женщины с детьми и пожилые люди.
Кроме того, можно доехать до Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска без пересадок из Краматорска (актуальный график движения - на ресурсах Укрзализныци).
Сегодня в 14:00 будут поданы городские автобусы, которые будут подвозить всех желающих эвакуироваться людей к Авдеевскому железнодорожному вокзалу на поезд до Днепра, который отъезжает в 15:00. Для записи нужно обратиться в УСЗН по телефонам: 095 6004026 или 050 9592214 или к директору школы, где учится ваш ребенок. Места подачи автобусов для подвоза на железнодорожный вокзал Авдеевки сообщим дополнительно в 12:00 на официальных ресурсах Авдеевской городской ВГА. Подвозить всех будут, даже тех, кого не будет в списках.
Уважаемые горожане, у кого есть собственный транспорт, по возможности, помогайте добраться до Краматорска людям, которые не имеют такой возможности.
Против нас воюют нелюди. Они не остановятся ни перед чем! Уберегайте себя и своих близких. Пока есть возможность уехать", — говорится в тексте обращения.



Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация
 
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