Последние новости раздела
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд11:00
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске08:30
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе14:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор14:00
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города13:00
- В ДонОГА рассказали о разрушениях вследствие российской военной агрессии09:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда08:00
- В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным17:00
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ11:00
Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе
12.03.2022 14:00
Оператор мобильной связи Киевстар починил в окруженном российскими войсками Мариуполе несколько базовых станций сети мобильной связи в городе и его окрестностях, сообщает пресс-служба компании.
"Появилась связь в Мариуполе!" – сообщили в пресс-службе.
В компании также добавили, что Киевстар выполнил работы по замене разрушенных участков линий связей в Запорожской и Донецкой областях, возобновив 136 базовых станций в регионах.
В результате связь возобновилась также в городах Мелитополь, Мангуш, Приазовское.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Киевстар, восстановление
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд11:00
- Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци10:00
- В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса09:00
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске08:30
- На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости16:00
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе14:00
- На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички12:00
- Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине09:00
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта08:00
- В ЛугОГА рассказали, как жителям области получить гумпомощь 17:00
- На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу13:00
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд11:00
- Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци10:00
- В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса09:00
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске08:30
- Подоляк рассказал о "видеораунде" переговоров с РФ08:00
- Зеленский озвучил потери ВСУ в войне с Россией17:00
- На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости16:00
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе14:00
- "Укрзалізниця" запустила информационный сайт для эвакуирующихся13:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Сегодня из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда
- В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи
- График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта
- Изменено время отправления эвакуационного поезда Краматорск - Самбор
- В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ
- Жителям Авдеевки рекомендовали эвакуироваться из города
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске
- Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе
- Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым