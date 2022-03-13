Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске

13.03.2022 08:30

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гуманитарный конвой, отправившийся накануне из Запорожья в Мариуполь, сделал остановку в Бердянске из-за сложности маршрута и должен прибыть в пункт назначения днем 13 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем. По причине сложности маршрута ему пришлось заночевать в Бердянске", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на воскресенье.

Он также добавил, что согласованные с РФ гуманитарные коридоры сработали, благодаря чему удалось эвакуировать 12 тыс. 729 человек.