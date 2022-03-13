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На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд
В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд Краматорск-Львов погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщили в Укрзализнице.
Обстрел произошел в ночь с 12 на 13 марта вблизи станции Брусин в Донецкой области. Поезд направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.
"От полученных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу города Славянск, где ей оказывается помощь", – говорится в сообщении.
Сейчас Укрзализныця прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале города Лиман.
Теги: Донбасс, поезд, эвакуация, обстрел
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