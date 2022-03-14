Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела

14.03.2022 09:00

В Донецкой области пять снарядов из реактивной системы залпового огня "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме.

"Информация о наличии пострадавших проверяется. В результате обстрела разрушены несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления в Авдеевку прекращена", - говорится в сообщении.