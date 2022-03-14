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Архив - Донецкая область

Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела

14.03.2022 09:00
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Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела

В Донецкой области пять снарядов из реактивной системы залпового огня "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме.
"Информация о наличии пострадавших проверяется. В результате обстрела разрушены несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления в Авдеевку прекращена", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, АКХЗ, теплоснабжение
 
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