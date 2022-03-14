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Архив - Донецкая область

Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям

14.03.2022 15:30
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Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям

По состоянию на 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
"Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино - с. Портовское - пгт. Мангуш- Бердянск - Токмак - Запорожье).
По состоянию на сейчас известно, что мариупольцы, которые выехали на собственных авто, уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в настоящее время, по установленному гуманитарному коридору, соблюдается режим тишины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуировавшихся ждут для оказания первой помощи и дальнейшего размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).
Контактные лица:
Ремпель Андрей - 067 522 80 18
Погребняк Юлия - 095 277 71 11



Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация
 
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