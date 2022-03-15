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Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин
15.03.2022 17:00
По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя выехало 2 тысячи машин. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Люди следуют по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак- Васильевка - Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города.
Напоминаем адрес Центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).
Теги: Донбасс, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
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