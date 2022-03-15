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Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта
15.03.2022 09:00
Славянская ВГА информирует, что если все будет спокойно, то 15 марта с Донетчины отправятся следующие поезда на запад Украины:
- Ориентировочно в 10:00-10:30 из Краматорска отправится поезд на Ужгород.
- В 11:15 из Славянска будет электричка до Лозовой с пересадкой на поезд «Лозовая-Львов» на 15:00.
- В 16:00 поезд «Краматорск-Львов», 18 вагонов.
- Будет очередная электричка по Краматорску к Лозовой с пересадкой на очередную электричку «Лозовая-Львов» - при необходимости. Время отправления - по заполняемости.
- Вечером планируются поезда из Краматорска: 1/2 на Ивано-Франковск и 137/138 на Хмельницкий.
Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, эвакуация, поезда
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